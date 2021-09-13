وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة أهمية دعم البحث العلمي والتشجيع على الاستثمار فيه، واستعراض ما قدمته الوزارة خلال الأعوام السابقة في مجالات البحث العلمي والتواصل مع علماء مصر في الخارج، وتشجيع الإبداع والابتكار.

ضرورة التواصل مع شباب المجتمع

وأكد وزير التعليم العالي، ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصري وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، وتبادل الروئ والأفكار التي تخدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى دورهم البنّاء في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء التنسيقية حول عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها: التنسيق الإلكتروني الجديد لمنظومة الجامعات المصرية، وملف البعثات والتمثيل الثقافي، وآليات جذب الطلاب الوافدين من خلال مبادرة «ادرس في مصر».

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وضم وفد التنسيقية النواب أميرة العادلي، وأميرة صابر، وأحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد، والدكتور سيد أبو فرحة، والدكتور محمد السيد سالم، وأحمد سراج، وأحمد البشبيشي، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وسعيد محجوب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي.