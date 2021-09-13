بعد مصرع شخصين.. مطبات صناعية على محور المحمودية بالإسكندرية (صور)

حادث مروري أسفر عن مصرع شخصين قبل عدة أيام، دفع الأجهزة المختصة إلى إنشاء عدد من المطبات الصناعية على محور المحمودية، وسط الإسكندرية، قرب مدخل عزبة «التيرو»، بمنطقة محرم بك، وذلك للحد من تكرار الحوادث في تلك المنطقة، نتيجة السرعة الزائدة أعلى المحور المروري.

توفير إشارات مرور ومطبات بجانب الكباري تسهيلاً لحركة المواطنين على محور المحمودية

وأكد مصدر بمحافظة الإسكندرية أن تلك المطبات هي بداية لسلسلة من المطبات من المقرر أن يتم إنشاؤها أمام المداخل الرئيسية، وبجوار المدارس على طول الطريق، قبل بداية العام الدراسي، حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الاثنين، أن التخطيط لمحور المحمودية كان يتمثل في وجود 11 كوبري علوي، لنقل المواطنين من البر الأيمن إلى الأيسر والعكس، إلا أنه مع مطالبات المواطنين، تم توفير عدد من إشارات المرور، وحالياً يتم الاتجاه إلى إنشاء مطبات صناعية للحد من الحوادث الناجمة عن السرعات العالية للمركبات المختلفة أعلى المحور.

مطالب بإنشاء إشارات المرور والمطبات من فبراير الماضي

من جهته، قال النائب محمد جبريل، محمد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه لجأ إلى الوسائل البرلمانية للمطالبة بإنشاء إشارات مرورية أو مطبات صناعية على محور المحمودية، مشيراً إلى أنه سيواصل بذل كل المساعي لتحقيق هذا المطلب.

واضاف «جبريل»، في بيان منذ قليل، أن تلك المطالب بدأت منذ فبراير الماضي، مشيراً إلى أن إنشاء تلك المطبات جاء نتيجة استجابة صانع القرار لمطالب أهالي محرم بك، بإنشاء مطبات صناعية حفاظاً على الأرواح، مؤكداً أن هذا لا يقلل من مساعي النواب أيضاً.

مطالب أخرى للمواطنين بخصوص محور المحمودية

كما طالب عدد من المواطنين بضرورة تغيير نمط الحواجز بين الطريقين لتسهيل تنقل المواطنين، حيث أن الحواجز الأسمنتية مرتفعة، وتحتاج إلى القفز، وهو ما يعرض البعض إلى الخطر، بينما يعيق المرور من الأساس لكبار السن.