التحفظ على 19 «توكتوك وتروسيكل» في حملات بالإسكندرية

قادت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق الحي يرافقها المختصون من مسؤولي الأجهزة المعنية، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 16 مركبة «توكتوك» و3 «تروسيكل»، أثناء سيرها في الشوارع الرئيسية، بمجموع 19 مركبة مخالفة.

جاءت هذه الحملات تنفيذاً لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية وطريق الكورنيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة المغلظة، وتصل إلى غرامة فورية بقيمة 10 آلاف جنيه، غير قابلة للتخفيض نهائياً للمركبات المضبوطة.

قرار محافظ الإسكندرية لمنع سير «التوكتوك» في المحاور الرئيسية

وحذر محافظ الإسكندرية، في وقت سابق، من أنه اعتباراً من 31 أغسطس 2021 يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية وطريق الكورنيش، وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً، وتوقيع الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفية، ومحاسبة المقصرين.

تكثيف الحملات المرورية بالإسكندرية ضد «التوكتوك»

وفي السياق، كلف اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، واللواء حسام كمال، مدير إدارة مرور الإسكندرية، بتكثيف الحملات المرورية ضد مركبات «التوكتوك والتروسيكل»، وذلك تنفيذاً لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتغليظ عقوبة سير هذه المركبات على المحاور الرئيسية وطريق الكورنيش، وذلك لضبط كل ما هو مخالف للقرار، واستجابة لشكاوى المواطنين.

وشهد نطاق حي المنتزه ثاني حملة مكبرة، بقيادة العقيد أحمد عادل، مساعد المدير لقطاع شرق، حملة مكبرة بمنطقة «محمد نجيب، وشارع 45 ميامي، وكوبري المندرة، وشارع جمال عبد الناصر»، وتم ضبط كل ما هو مخالف للقرار، ويجري تنفيذ المزيد من الحملات المرورية، لإعادة الانضباط المروري إلى شوارع الإسكندرية، خاصةً المحاور الرئيسية وطريق الكورنيش.