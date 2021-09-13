القصة الكاملة لمحاولة انتحار عامل من أعلى مبنى كلية تجارة الإسكندرية

مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد الأشخاص في جامعة الإسكندرية أثناء محاولة انتحاره من أعلى مبنى كلية التجارة وبالتحديد من الطابق الخامس، وسط محاولات السيطرة عليه ومنعه.

أنهوا عمله فحاول الانتحار.. قصة عامل كلية تجارة الإسكندرية

وكشف الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عن تفاصيل تلك الواقعة، مشيرا إلى أنها محاولة انتحار لموظف بالكلية وليست لأحد الطلاب كما زعم البعض، مشيراً إلى أن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو هو أحد العمال بالكلية أقدم على فعلته نتيجة مروره بحالة عصبية ونفسية.

وأضاف «الصيفي»، لـ«الوطن»، أن العامل أقدم على ذلك عقب علمه بقيام الشئون الإدارية بالكلية بتحرير مذكرة لاتخاذ إجراءات إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل مدة تزيد على المدة القانونية المسموح بها وذلك وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

العامل حاول تهديد إدارة الكلية لإعادته إلى العمل

وأكد عميد الكلية أن رجال الأمن الإداري بالكلية سيطروا على العامل دون إصابته، وجرى نقله إلى الوحدة العلاجية بالجامعة، وإعطاؤه المهدئات اللازمة، مشيراً إلى أنها محاولة تهديد لإعادته إلى العمل.

عميد تجارة الإسكندرية: نتعامل وفقاً للقانون

وأشار إلى أنه جرى صرف العامل إلى منزله، فيما لا تزال الواقعة قيد التحقيق من الشئون القانونية لاتخاذ اللازم وفقا للائحة القانون، مؤكداً أن الكلية لن تخضع لأي عمليات ابتزاز وأنها تتعامل وفق القانون.