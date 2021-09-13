شوقي علام: الفتوى تبين حكم الله بعد فهم الأدلة الشرعية ومراعاة الواقع

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن الفتوى تبين حكم الله في المسألة، بعد التبصر الدقيق في فهم الأدلة الشرعية، وبعد التبصر الدقيق المحيط بالواقع، الذي تنزل عليه الأحكام.

مفتي الجمهورية: الإسلام جاء بالحنيفية السمحة ودعا إلى الوسطية والاعتدال

وواصل المفتي، في كلمته بالندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة قائلا: حتى أننا وضعنا أسئلة محورية بعملية الفتوى، وكلها تعنى التدقيق والتبصر، ومن وراء الأسئلة علوم كثيرة قد لا يحيط بها زمن، وسألنا عن هل وماذا ولماذا وكيف، وهل سؤال متعلق بالثبوت، وهو سؤال من وراءه دروس وأبحاث كثيرة للغاية، ثم سألنا ماذا، وهو سؤال يعنى بقضية الفهم، وما هو المراد من هذا الحديث، وهذه الألفاظ التي وردت فى هذا اللفظ الشريف، إلى أن نصل مجموعة متكاملة تربطها علوم شتى في فهم النص الشريف.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف الصادر عن دار الإفتاء، يقع في أكثر من 1000 صفحة، مشيرا إلى أن افتتاحية الدليل، أكدت أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحة، ودعا إلى الوسطية والاعتدال في الأمور كافة، ولقد كان منهج الإسلام دائما وأبدا قائمًا على التسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف والتشدد ومقاومته.

الشوربجي: مصر تواجه تحديا كبيرا

من جانبه قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر والمنطقة العربية، تواجه تحديا كبيرا، يتمثل فى القوى المتربصة لها، التي تهدف إلى إسقاط المنطقة، ونشر الأخبار الهدامة، والتقليل من حجم الإنجازات التى تتم في كل القطاعات.

وأضاف الشوربجىي، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الشاملة، استهدفت كل قطاعاتها، وقطعت فيها أشواطا طويلة، مشيرا إلى أنه من أهم أدوات التنمية الشاملة، مواجهة الإرهاب الفكري والتصدي للشائعات والأكاذيب، وأدركت أجهزة الدولة، أهمية توعية شبابها، وهو الدور الذي تلعبه مؤسساتنا والمؤسسات الإعلامية، خاصة في ذلك الانتشار الواسع لوسائل الاعلام الالكترونية وهو ما يتطلب جهود وتكاتف الجهات المعنية، وتوحيد الجهود في نشر الأفكار البناءة وإعلاء القيم.

شارك فى الندوة الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.

كما حضر الندوة، الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الديار المصرية، ووليد عبدالعزيز وأسامة سعيد وسامح عبد الله وشيماء عبدالاله أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وحضر أيضا أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، والكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية.