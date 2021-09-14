«الوطن» تحصد المركز الأول في «الصحافة والعلوم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

فازت الزميلة إنجي الطوخي، الصحفية بجريدة «الوطن»، بالمركز الأول في مسابقة مشروع الصحافة والعلوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ملف «سبائك الذهب من المخلفات الإلكترونية.. حلم الثراء القاتل».

ويتناول الملف، الذي أعدته الزميلة، قضية استخراج الذهب من المخلفات الإلكترونية بطرق غير صحية أو آمنة، متنولا آثارها السلبية على صحة المصريين والبيئة، ودور الدولة المصرية لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال التطبيقات التكنولوجية مثل «أى تدوير»، والقوانين الحديثة التي صدرت في هذا الاتجاه ومحاولات المجتمع المدني في تنمية وعي المواطنين بأهمية التصدى لها.

المشروع يهدف لإثراء مجال الصحافة العلمية

ويهدف المشروع الذي أقيم برعاية معهد «جوته» في القاهرة، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الألمانية، إلى إثراء مجال الصحافة العلمية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تدريب الصحفيين على تناول الموضوعات والإنجازات العلمية، وعرضها بطريقة مُبسطة وشيقة تجذب القراء.

مسابقة للمشاركين لتقديم موضوعات صحفية علمية

وبعد الحصول على البرنامج التدريبي، الذي يتكون من ثلاث ورش عمل للصحفيين العاملين في مجال الصحافة المطبوعة والوسائط، تم تصميم مسابقة للمشاركين لتقديم موضوعات صحفية علمية، وتم تقييمها من قبل لجنة متخصصة مستقلة، لاختيار ثلاثة أعمال فائزة. وحصد «الوطن» المركز الأول، وسيتم التكريم في حفل كبير يقيمه معهد جوته بعنوان «لقاء العلم بالصحافة.. العلوم والصحافة وقت الأزمات المؤتمر الدولي الثاني»، يومي 18 و19 سبتمبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع «الصحافة والعلوم»، بدأ في عام 2017، وكان يعرف باسم «العلم حكاية»، ويسعى إلى دراسة العلاقة بين البحث العلمي والصحافة، ويسلط الضوء على الإنجازات العلمية.