«الوطن» تفوز بجائزة الصحافة العربية فئة الشباب

فازت الزميلة سمر صالح بقسم المتابعة الخبرية في جريدة «الوطن» بجائزة الصحافة العربية - فرع الشباب، في حفل ختام منتدى دبي للإعلام 2020.

وشاركت سمر صالح في المسابقة بعدد من الموضوعات التي نُشرت في الجريدة خلال العام الماضي، أبرزها «تحمله في شنطة على ظهرها.. فرح تعيش بقلب صنعه مجدي يعقوب».

وتصدَّرت جريدة «الوطن» قائمة ترشيحات الجائزة في دورتها الـ19 المعلنة من الأمانة العامة للجائزة، ونافست «الوطن» في فئة الشباب، وضمت القائمة الصحفيتين وسمر صالح وسارة صلاح، وفي «الصحافة الثقافية» بتحقيق للزميل أحمد عاطف بعنوان «صابر زرد.. الشاعر المنسى».

كما شملت القائمة ترشيحات نيل الجائزة عدة أعمال لصحف مصرية تنافس ضمن مختلف فئات الجائزة، منها عمل فى فئة الصحافة الاستقصائية بعنوان «المواصفات القياسية الرسمية لبودرة طفايات الحريق فى مصر غير صالحة» ترشح به محمد أسعد من صحيفة «صوت الأمة».

وفى فئة الصحافة السياسية موضوع بعنوان «سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلى» للكاتب محمد أمين المصرى من صحيفة «الأهرام»، وفى فئة الصحافة الثقافية عمل بعنوان «نجيب محفوظ.. الرقيب الصارم» لطارق الطاهر من صحيفة «أخبار الأدب»، وضمت فئة الشباب الصحفيتين شروق محمد ومها صلاح الدين من موقع «مصراوى» والصحفى أحمد عاطف من صحيفة الدستور.

وتكرم الفائزون، اليوم، فى حفل استثنائى يُعقد عن بُعد، التزاماً بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبمشاركة قيادات العمل الإعلامى فى المنطقة، بما فى ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميون العرب العاملون فى مناطق مختلفة من العالم.

وقالت ميثاء بوحميد، مديرة جائزة الصحافة العربية، إن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة، بما تمثله الجائزة من قيمة مهنية كبيرة، أسمى تكريم يناله المبدعون فى مضمار الصحافة العربية، وحافز إضافى على الارتقاء بالمنتج الصحفى العربى.

وأكد جاسم الشمسى، نائب مدير الجائزة، أن انعقاد حفل الجائزة هذا العام رغم كل التحديات التى فرضتها «كورونا» دليل على حرص الأمانة العامة على مواصلة مسيرة تكريم الإبداع والمبدعين وكسب ثقة أهل المهنة واحترامهم، لترسّخ الجائزة مكانتها كأهم محفل للاحتفاء بالتميز فى عالم الصحافة العربية.

يشار إلى أن «الوطن» فازت بجائزة الصحافة العربية للزميل أحمد العميد بالجائزة في فئة الشباب العام الماضي.

وتعتبر «الوطن» من أكثر الصحف المصرية الخاصة حصولاً على هذه الجائزة، بعدد 7 جوائز.

وأنشئت الجائزة فى نوفمبر عام 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى. وتهدف الجائزة إلى المساهمة فى تقدم الصحافة العربية، وتعزيز مسيرتها.

الصحفيون الحاصلون على الجائزة من جريدة «الوطن»:

2020 جائزة الصحافة العربية للشباب سمر صالح

2019 جائزة الصحافة العربية للشباب أحمد العميد

2018 جائزة الصحافة العربية للشباب محمد طارق عبدالحفيظ

2018 جائزة الصحافة الثقافية محمد رياض

2018 جائزة الصحافة العربية للشباب جهاد عباس ومحمد الليثى

2017 جائزة الصحافة العربية للشباب محمد أبوضيف

2015 جائزة الحوار الصحفى منى مدكور