اعترافات المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية: «عايز فلوسه ومش معايا»

اعترف صديق المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن قرية «ميت عنتر»، بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، الذي تم العثور على جثته تحت كوبري جامعة المنصورة، بعد 10 أيام من اختفائه، بتفاصيل ارتكابه جريمة قتل صديقه، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، قبل قليل، حيث تبين أن هناك معاملات مالية بين الطرفين، وأن المجني عليه طالب المتهم بتسديد ما عليه من ديون، إلا أن الأخير ادعى تعثره في سداد الديون، فقرر التخلص من صديق طفولته.

المتهم: فاجأته بإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة

وتبين من التحقيقات، اعتراف المتهم «محمد أ.»، بقتل صديقه «أحمد عاطف الشربيني»، وذلك بإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، بعد لقائهما في مدينة طلخا، وتنقلهما معاً بين عدة أماكن، تناولا خلالها مشروب القهوة، بعدها توجها بالسيارة الخاصة بالمتهم إلى منطقة كوبري جامعة المنصورة، حيث تعلل المتهم بحدوث عُطل في السيارة، عبارة عن حدوث سخونة في الماتور، وطالب المجني عليه بالنزول برفقته لبيان سبب العطل، وأثناء ذلك دفع المتهم المجني عليه من أعلى الكوبري، وغادر المكان، تاركاً صديقه يواجه الموت غرقاً.

المتهم يعترف: كانت هناك معاملات مالية بيننا

كما اعترف المتهم بوجود معاملات مالية مع المجني عليه، عبارة عن مبلغ مالي قدره 680 ألف جنيه، و5 شيكات بنكية لصالح المجني عليه، وتكرار مطالبته بتسديد المبلغ في ظل عدم قدرة المتهم على التسديد، ما دفعه إلى التخطيط لارتكاب الجريمة.

أمن الدقهلية يضبط المتهم بقتل المهندس أحمد عاطف

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض واقعة مقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن قرية «ميت عنتر»، التابعة لمركز طلخا، الذي تم العثور على جثته أسفل أحد الكباري بمدينة المنصورة، بعد 10 أيام من اختفائه.

ودلت تحريات مباحث الدقهلية على أن صديق المهندس المجني عليه، ويُدعى «محمد أ»، يقف وراء الواقعة، حيث ادعى وجود عطل في سيارته، ونزل منها مع صديقه، ثم دفعه من أعلى الكوبري، وغادر المكان تاركا صديقه ليواجه الموت غرقاً في مياه نهر النيل فرع دمياط.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان مديناً للمجني عليه بمبلغ 680 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 شيكات، أخذهم منه كضمان، وفي نفس الوقت، فإن المتهم رصيده في البنك لا يزيد على 32 ألف جنيه، كما أن السيارة التي اشتراها بضمان بنكي.

كما تبين أنه في يوم الحادث، طلب المتهم لقاء المجني عليه، بحجة اعطائه مبلغ مالي، وتحرك به ما بين مدينة طلخا ومقهى، ثم توجه به إلى كوبري جامعة المنصورة، وعندما وصل إلى مكان مظلم، توقف بالسيارة مدعياً تعطلها، وعندما نزل المجني عليه، ألقاه صديقه من أعلى الكوبري وتركه ليغرق، وباشرت نيابة طلخا تحقيقاتها حول الحادث، بعد ان اتهمت زوجة المجني عليه وأسرته صديقه المذكور بقتل ابنهم، نظراً لأنه كان آخر شخص يتواجد معه ليلة اختفائه، وأنه أخبرهم بأن المجني عليه ركب سيارة «تاكسي»، ومعه مبلغ 80 ألف جنيه، بعد تعطل السيارة بهما.

حزن في الدقهلية لحادث مقتل المهندس أحمد عاطف

وسادت حالة من الحزن داخل محافظة الدقهلية وتحديدا في قرية ميت عنتر بمركز طلخا حزنا على وفاة المهندس أحمد عاطف، وبشاعة الجريمة، حيث طالب والدته بضرورة القصاص العادل لأبنه الذي راح ضحية غدر وغادر الحياة تاركا طلفين أحدهما ولد مؤخرا بعد وفاة والده بيومين.