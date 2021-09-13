غياب وجنازة مهيبة.. 5 مشاهد في وفاة مهندس الدقهلية وانتشاله من النيل

مأساة عاشتها أسرة المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، والذي اختفي لمدة 11 يوما لتظهر بعدها جثته أثناء عمل «كراكة» في مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة، وقد تغيرت معالم الجثة، إلا أن متعلقاته كانت لا تزال في ملابسه، وهي التي دلت الشرطة على شخصيته، لتبدأ النيابة العامة في تحقيقاتها وتأمر بتشريح الجثة، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها.

اختفاء المهندس أحمد عاطف

كان المهندس أحمد عاطف، يستعد لاستقبال مولده الثاني خلال أيام، وأراد أن يستعد بتكاليف الولادة في أي وقت، فخرج في الأول من شهر سبتمبر الجاري من البيت لإحضار مصاريف الولادة، وكانت زوجته على تواصل مستمر معه كعادتهما، إلى أن اختفي، وبدأت زوجته في السؤال عنه، إلا أن كل محاولات الوصول إليه باءت بالفشل، فتوجه والده إلى مأمور مركز شرطة طلخا، وحرر محضرا باختفاء نجله وأدلت زوجته بأقوالها بأنه خرج لتجهيز المبالغ المالية اللازمة لعملية الولادة، وذلك لاقترابها إلا أنه لم يعد من حينها.

رسائل زوجة المهندس أحمد عاطف المؤثرة إليه عبر التواصل الاجتماعي.

بدأت دعاء عبدالعزيز، زوجة المهندس أحمد عاطف، في يوم 4 سبتمبر الجاري، ترسل رسائل عبد صفحتها عبر «فيس بوك»، إلى زوجها المختفي، لعله يراها أو يرجع، فقالت «أحمد أنت فين يا حبيبي أنا ولدت وأنت مش معايا ومكنتش عايزة أولد أصلا إلا ما ترجع بس قالوا غلط على البيبى، سليم قمر بس عايز يشوفك ونفسي اشوفك وأنت شايله».

وتناشد الزوجة المكلومة زوجها في رسالة: «ارجع عشان سليم ميرضعش نكد وهم وحزن من كتر عياطي وهمي يا أحمد، الكل كان معايا بس غيابك أنت خلاني محسش بأي أمان، مش كنا متفقين توصلني لحد العمليات أنت وكنان، أنا وصلت العمليات لوحدي وأنا منهارة».

مباحث الدقهلية تكثف جهودها للبحث عن أحمد عاطف

شكلت مباحث الدقهلية فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبسؤال زوجته أكدت أنها كانت في تواصل مع زوجها قبل إغلاق هاتفه المحمول وتأكيده في منطقة جامعة المنصورة، ولكن تعطلت السيارة وفور انتهائه من إصلاحها سيعود للاطمئنان عليها خلال عملية الوضع.

ظهور جثة المهندس أحمد عاطف في اليوم 11 من اختفائه

ظهرت جثة المهندس أحمد عاطف في نهر النيل فرع دمياط أسفل كوبري جامعة المنصورة، أثناء أعمال تطهير المجري المائي، وتبين أنه يحمل كل المتعلقات وإثبات الشخصية الخاصة به، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها بعد ذلك.

جنازة مهيبة في وداعه

شارك المئات من أهالي قرية ميت عنتر مركز طلخا، في جنازة المهندس أحمد عاطف مساء السبت الماضي، وسط حالة من البكاء الهستيري من أسرته، وتلقت الأسرة العزاء أمام بيته مساء الأحد، فيما تكثف مباحث الدقهلية من جهودها لكشف غموض الحادث.