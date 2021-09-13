عُثر على الجثمان بعد 11 يوم غياب.. عزاء مهندس الدقهلية أحمد عاطف

تقبلت أسرة المهندس أحمد عاطف الشربيني، ابن قرية ميت عنتر مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، العزاء فيه بعد العثور على جثته في نهر النيل فرع دمياط بالصدفة، بعد اختفاء استمر لمدة 11 يوما، منذ مطلع شهر سبتمبر الجاري عندما خرج من البيت لتدبير تكاليف ولادة زوجته التي كانت مقبلة على ولادة ابنه «سليم» الرضيع، وظل اختفائه لغزا حتى تم العثور على جثمانه.

أسرة المهندس تتقبل العزاء فيه

واستقبل والد المهندس أحمد عاطف وعائلته، العزاء في السرادق المقام أمام بيته في قرية «ميت عنتر»، وتوافد المئات من أهالي القرية على تقديم واجب العزاء وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة وأن الراحل كان له الكثير من الأعمال الخيرية لأهالي قريته ولتأثرهم الشديد بالطريقة التي مات بها.

النيابة العامة تحقق في الحادث

وفتحت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية تحقيقا في الحادث واستمعت إلى أقوال كل من زوجة المجني عليه ووالده وباقي أفراد أسرته والذين أكدوا أنه خرج من بيته لإحضار مبلغ لتكاليف ولادة زوجته إلا أنه لم يعد، وكان على تواصل مع زوجته حتى قبل اختفائه بدقائق، وأبلغوا عن الاختفاء بعد أن انقطع الاتصال به وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثمان المهندس أحمد عاطف الشربيني، في مياه نهر النيل فرع دمياط أسفل كوبري جامعة المنصورة، أمس السبت، بعد 11 يوماً من الغياب والبحث عنه في كل مكان بعد خروجه من بيته أول شهر سبتمبر الجاري، لتوفير تكاليف الولادة لزوجته، إلا أنه لم يعد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.