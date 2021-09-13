بينهم «البرغوثي».. 1380 أسيرا فلسطينيا يبدأون الإضراب الجمعة المقبل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، بأن الأسرى الفلسطينيين قرروا التصعيد في وجه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عمليات التنكيل بهم وقمعهم وعزلهم، على أيدي وحداتها القمعية في مختلف السجون الإسرائيلية.

الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها صدر منذ قليل، أنه وفي ظل الهجمة المسعورة التي تقودها المستويات السياسية العليا في الاحتلال إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى الفلسطينيين في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن «جلبوع»، وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل، قررت الهيئة الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدءا من الجمعة المقبل، تحت شعار «معركة الدفاع عن الحق»، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيانها، أن الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، حيث سيشرع في الإضراب 400 أسير من سجن ريمون، و300 من سجن عوفر، و200 من سجن نفحة، و200 أسير من سجن مجيدو، و100 من سجن جلبوع، و80 أسيرا من سجن إيشل، و50 من سجن شطة، و50 أسيرا من سجن هداريم.

100 أسير من قيادات التنظيمات يدخلون في إضراب عن الماء الجمعة اللاحقة

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل الفلسطينية في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء المقبل، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب، من بينهم عضوا اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية كريم يونس ومروان البرغوثي.