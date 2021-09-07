على غرار أسرى فلسطين.. أعمال فنية أجنبية تناولت فكرة الهروب

بالتزامن مع إعلان السلطات الإسرائيلية عن هروب فلسطينيين من سجن شديد الحراسة، عبر نفق قاموا بحفره داخل السجن، فقدمت السينما أكثر من فيلم ومسلسل حمل نفس طريقة الهروب، ومن خلال ذلك تستعرض «الوطن» أبرز هذه الأفلام والمسلسلات.

فيلم «The Shawshank Redemption»

هو فيلم أمريكي، تم عرضه في عام 1994، يعد هذا الفيلم من اخراج فرانك دارابونت، وبطولة تيم روبنز ومورجان فريمان.

تدور أحداث الفيلم حول شخص مصرفي يدعي «آندي دوفرسن»، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في ولاية شاوشانك وذلك لقتله زوجته وعشيقها، على الرغم من زعمه براءته، فصادق زميله في السجن مهرب الممنوعات «ريد»، والذي أصبح له دور فعال في عملية غسيل الأموال التي قادها مأمور السجن «صمويل نورتون»، وبمرور الوقت ينجح «آندي»، في الهروب عن طريق انبوب صرف صحي من خلال حفره لنفق في الفناء الخارجي من زنزانته، بواسطة مطرقة صغيرة جلبها له صديقه «ريد».

فيلم «Midnight Express»

صدر هذا الفيلم في عام 1978، ويدور في إطار الدراما، والذي يعد تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، فهو من إخراج آلان باركر، وتأليف أوليفر ستون.

تعاون في تقديم هذا الفيلم العديد من النجوم مثل براد ديفيز، إيرين ميركل، بو هوبكنز، باولو بونشيللي، راندي كويد، جون هيرت، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار الدراما، ويقوم الفيلم حول القصة الحقيقية للشاب الأمريكي بيللي هايز، الذي تورط في تهريب المخدرات من تركيا، ثم تم القبض عليه قبل أن يصعد على الطائرة، ويحاكي الفيلم معاناته الشديدة داخل سجون تركيا ومحاولته الهرب وتعذيبه ثم إيداعه عنبر المختلين عقليًا.

تم عرض هذا الفيلم في عام 2018، وهو من إخراج مايكل نوير، وتأليف آرون جوزكوويسكي، أما عن أبطاله فهم تشارلي هونام، تومي فلاناجان، رامي مالك، رولاند مولر، إيف هيوسون، إيان بياتي، وعدد آخر من الفنانين.

يقوم الفيلم على شخصية رجل يدعى «هنري»، عندما يرسل إلى مستعمرة عقابية بعيدة بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، ويصادق هناك صديقه «ديجاس»، ويشكلان رابطا معا غير قابل لانفصال، ولكن عند تدبير خطة هروبهما سيتعرض هذا الرابط للاختبار.

فيلم «The Green Mile»

تقوم قصة هذا الفيلم حول شخص يدعى «بول»، حارس لزنازين المساجين المحكوم عليهم بالإعدام، ويصل شخص يدعى «كوفي»، المحكوم عليه بالإعدام، بسبب تهمته بقتل طفلين، ويكتشف «بول» أن «كوفي»، يمتلك قلب طفل، وقدرات سحرية خارقة، ذلك على الرغم من ضخامة جسده، وبشاعة جريمته، وأن هذا الأمر هو الذي سيغير حياته وحياة زملائه.

قدم هذا العمل عدد كبير من النجوم منهم توم هانكس، ديفيد مورس، مايكل كلارك دنكان، بوني هانت، وكان الفيلم من اخراج وتأليف فرانك دارابونت.

مسلسل «Prison Break»

شارك في بطولة هذا المسلسل وينتورث ميلر، دومينيك بورسيل، سارة وين كوليز، كاثلين كوينلان، روبرت نبر، ويدويليامز، روكموند دنبار، ليون روسوم ، تأليف وإخراج بول شويرينغ.

يعد المسلسل من إنتاج شبكة فوكس الأمريكية، كما تدور أحداث هذا المسلسل حول مساعدة مايكل لشقيقه لينكولن في الهرب من السجن بعد أن تم الحكم عليه بالإعدام في جريمة لم يفعلها، وتتوالي الأحداث في محاولات كثيرة الهرب بين عدة سجون مختلفة.