طائرة إسعاف خاصة لاستقدام مصري تدهورت حالته الصحية في نيجيريا

يصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، مواطن مصري مقيم في العاصمة النيجيرية أبوجا، بعد إرسال طائرة إسعاف خاصة، مجهزة خصيصا لاستقباله، بعد تدهور حالته الصحية خلال إقامته بالبلد الأفريقي، إذ دخل في حالة غيبوبة، إثر مشكلات صحية متعددة لحقت به، مثل الإصابة بالملاريا والفشل الكلوي.

وكانت «الوطن» نشرت تقريرا مع أسرة المواطن بتاريخ 11 سبتمبر بعنوان «يحتاج طائرة لنقله.. «مصري» في نيجيريا أصيب بفشل كلوي و«ملاريا وتيفود»، رصدت خلاله قصة المواطن سيد زكي عطية الشيخ، الذي سافر إلى دولة نيجيريا، من أجل الالتحاق بفرصة عمل في مجال السياحة الذي يعمل به، إلا أنها تحولت إلى رحلة من المعاناة، بعد إصابته بـ«الملاريا والتيفويد» عقب وصوله، الأمر الذي صحبه فشل كلوي، بعدما أجرى نقل دم في أحد المستشفيات، ما جعله يدخل في غيبوبة لمدة 15 يوما، ويحتاج إلى طائرة لنقله إلى مصر، تكلفة رحلتها تقارب المليون جنيه.

طائرة إسعاف خاصة تغادر لنقل مواطن مصري من نيجيريا إثر تدهور حالته الصحية

وقالت مصادر بـ مطار القاهرة الدولي، إن الطائرة غادرت المطار اليوم، على متنها طاقم طبي مدرب، وأجهزة ومعدات طبية لنقل المواطن المصري من أبوجا، وإعادته للوطن سالما.

تفاصيل إصابة المواطن المصري بالفشل الكلوي في نيجيريا

وكانت سهير زكي عطية، شقيقة المريض، قالت إنه وصل لنيجيريا في زيارة للاتفاق على عمل يوم 8 أغسطس الماضي، وبعدها شعر بمرض، نقل إثره إلى المستشفى واكتشف أنه أصيب بالملاريا، ما استدعى نقل دم له نتج عنه فشل كلوي، دخل إثره في غيبوبة أكثر من 15 يوما، نتيجة فشل كلوي حاد وفشل تنفسي حاد.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك أدى إلى مضاعفات شديدة، نتيجتها توقف الكلى «فشل كلوي» وفشل تنفسي، وبناء عليه نصح الأطباء في نيجيريا بضرورة نقله إلى مصر لأن وجوده في نيجيريا يعد خطرا على حياته نتيجة لضعف الإمكانيات الطبية.

وأوضحت مصادر مطار القاهرة أن طائرة الإسعاف المجهزة، سافرت بعد تدهور الحالة الصحية للمواطن.

المواطن سافر إلى نيجيريا للبحث عن فرصة عمل بمجال السياحة قبل شهر

ولفتت المصادر إلى أن المواطن المصري سافر إلى نيجيريا قبل عام للعمل بمجال السياحة، وأنه سعى للبحث عن فرصة عمل، حيث إنه لديه خبرة في هذا المجال، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير.

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ولفتت المصادر إلى أن المواطن أصيب خلال تواجده في العاصمة النيجيرية بمرض «الملاريا»، تبعه الإصابة بمرض «التيفويد»، ثم أجرى عملية نقل دم من أحد المستشفيات في العاصمة النيجيرية، تبعها إصابته بـ«فشل كلوي».

وتشير المصادر إلى أن المواطن دخل منذ فترة في حالة «غيبوبة»، وأن زوجته المرافقة له خلال سفره عملت على تدبير تكاليف العودة، ليتم استقدام طائرة الإسعاف الخاصة لنقله إلى مصر.

وتقول المصادر إن المواطن سيصل رفقة زوجته والطاقم الطبي إلى «القاهرة» اليوم، وأنه من المُقرر أن تنتظره سيارة إسعاف طبية مجهزة في مطار القاهرة، لنقله لاستكمال العلاج بأحد المستشفيات.

ومن المُقرر أن يستقبل المواطن القادم من نيجيريا طواقم من الحجر الصحي بمطار القاهرة، وسيارة الإسعاف التي ستنقله للمستشفى.