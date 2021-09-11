يحتاج طائرة لنقله.. «مصري» في نيجيريا أصيب بفشل كلوي و«ملاريا وتيفود»

منذ شهر كان سيد زكي عطية الشيخ، 53 سنة، يحضر حقيبته متجها إلى دولة نيجيريا من أجل فرصة عمل في مجال السياحة الذي يعمل به، رحلة هدفها جلب له المال له ولأسرته إلا أنها تحولت إلى رحلة المرض بعد إصابته بـ«الملاريا والتيفود» عقب وصوله، الأمر الذي صحبه فشل كلوي بعدما أجرى نقل دم في أحد المستشفيات، ما جعله يدخل في غيبوبة لمدة 15 يوما، ويحتاج إلى طائرة لنقله لمصر تكلفة رحلتها تقارب المليون جنيه.

تفاصيل إصابة الرجل المصري بمرض الفشل الكلوي في نيجيريا

قالت سهير زكي عطية، شقيقة المريض، إنه وصل لنيجيريا في زيارة للاتفاق على عمل يوم 8 أغسطس الماضي، وبعدها شعر بمرض على أثره نقل إلى المستشفى واكتشف أنه أصيب بالملاريا، ما استدعى نقل دم له نتج عنه فشل كلوي، دخل على أثره في غيبوبة أكثر من 15 يوما نتيجة فشل كلوي حاد وفشل تنفسي حاد.

وأضافت عطية لـ«الوطن»، أن ذلك أدى إلى مضاعفات شديدة نتيجتها توقف الكلى «فشل كلوي» وفشل تنفسي، وبناء عليه نصح الأطباء في نيجيريا بضرورة نقله إلى مصر لأن وجوده في نيجيريا يعد خطرا على حياته نتيجة لضعف الإمكانيات الطبية.

يحتاج طائرة مخصصة لعودته من نيجيريا إلى مصر

وأوضحت شقيقة المريض أنه في الوقت الراهن لا تقدم له أي رعاية طبية سوى وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ما يؤكد ضرورة عودته لمصر إلا أن ذلك يحتاج إلى طائرة مخصصة لذلك تكلفة رحلتها قرابة المليون جنيه وهو الأمر الذي لا تقدر عليه الأسرة.

أسرة المصاب نحتاج تدخل الدولة المصرية لإنقاذه

وأكدت شقيقة المصري المريض بالخارج، أن الحل الوحيد حاليا هو نقله على نفقة الدولة أو جمع تبرعات له قبل تدهور حالته الصحية، قائلة «حتى الكانولا في رقبته بدأ مكانها يخرج صديد، ناهيك عن حدوث انفجار في الأمعاء والزائدة»، مطالبة بنقله على نفقة الدولة نظرا لسوء حالته.