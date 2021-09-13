يارا تعيد حسين السيد للحياة بـ«أنا رُحت مِنَّك».. من ألحان طلال

طرحت النجمة اللبنانية، يارا، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية، التي حملت عنوان «أنا رحت منك»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصاتها الإلكترونية.

أغنية يارا من توزيع زيد نديم وإخراج نويل باسل

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقي زيد نديم، وإخراج نويل باسل.

وتقول كلمات الأغنية

أنا رُحت مِنَّك وانتَ اللي عارف مِن إمتى

أنا غِبت عَنَّك وانت اللي عايِز كده إنتَ

ما بخافش خلاص ولا باقية عليك

ما هو راح من قلبي حنيني إليك…

زعلان من إيه مش ده طَلَبَك وهَتِزعَل ليه مش ده أَمرَك

أنا رُحت مِنَّك أنا… وانت اللي عارف مِن إمتى…

إللي كان بيغير ويسأل غاب خلاص عَنّي وعَنَّك واللي كان بيخاف لا تِزعَل راح خلاص مِنّي ومِنّك

جاي بدَّوَر وتسأل بعد ايه

هو فين اللي انت بدوّر عليه

إن كان عليّا أرجعلك وارجَّع الودّ واسامح

لكن حا عيش ازاي جنبك بقلب غير قلب مبارح…

زعلان من إيه مش ده طلَبَك

وحا تِزعَل ليه مُش ده أَمرَك

أنا رُح منَّك أنا… وانت اللي عارف من إمتى

يارا، قدمت خلال شهر رمضان الماضي تتر مسلسل الفنانة زينة مع فريق عمل كبير وهو مسلسل «كله بالحب»، حيث كتب كلمات الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ورؤوية فنية وتنفيذ محمد حامد.

كانت المطربة يارا قد انتهت مؤخرا من تصوير 7 كليبات في مدينة دبي لـ7 أغنيات متنوعة ومختلفة ما بين الدراما والرومانسي، وتقدمهم بعدد من اللهجات المختلفة اللبنانية والخليجية والعراقية، لإرضاء أذواق كل الجمهور في الوطن العربي.