يارا تنتهي من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة العيد الوطني السعودي

أعلنت المطربة يارا عبر "تويتر" انتهائها من تسجيل أغنية جديدة سيجري طرحها تزامنًا مع العيد الوطني السعودي.

وكتبت "يارا" في تغريدتها: "اليوم التسجيل بالاستديو غير ‏أغنية انتظروها قريباً جداً خاصّة بالعيد الوطني السّعودي، رح تحبّوها كتير، كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، ألحان إبراهيم الغانم، توزيع عباس صبّاح.

وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا أغنية بعنوان “ما يهمك يا بيروت” عبر قناتها على موقع يوتيوب تضامنا مع بلدها لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت والمظاهرات التي اندلعت في أعقابه.

“ما يهمك يا بيروت” من كلمات تمام زليق، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عباس صباغ.