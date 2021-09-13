كاف يحتفل بدخول محمد صلاح نادي المائة في الدوري الإنجليزي

حرص الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، على الاحتفال عبر حسابه بوصول الجناح الدولي المصري، وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح للهدف رقم 100 له في الدوري الانجليزي، حيث يعد خامس أسرع لاعب يصل لهذا الرقم في البطولة الإنجليزية الكبيرة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مجموعة من أهداف النجم المصري مع الفراعنة، احتفالًا بوصول محمد صلاح إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.