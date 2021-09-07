أزمات تواجه ليفربول قبل تجديد عقد محمد صلاح

تواصل إدارة ليفربول الإنجليزي، مساعيها للوصول إلى نقطة اتفاق مع الدولي محمد صلاح، وإقناعه بالتوقيع على عقد جديد يقضي باستمراره لمواسم مقبلة رفقة الريدز، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في حسابات الألماني يورجن كلوب، الذي أوصى بضرورة استمراره؛ لكونه أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق للمواسم المقبلة، باعتباره جزءا من القوة التهديفية والهجومية للنادي.

أزمات في مشوار الحصول على توقيع محمد صلاح

ليفربول يواجه عدة أزمات في مشوار الحصول على توقيع محمد صلاح، أبرزها ظهور عمالقة أوروبا على رأس قائمة الأندية التي أعلنت اهتمامها بالحصول على خدمات وصيف هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وعلى رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بجانب المقابل المادي الكبير الذي يطالب به الفرعون المصري، من أجل الموافقة على البقاء، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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