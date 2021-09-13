مستشار رئيس الوزراء: بعض المكاتب الحكومية لن تنتقل للعاصمة الإدارية

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه سيجري نقل نحو 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية، وقبل الانتقال في شهر أكتوبر المقبل، سينتهي تدريب جميع الموظفين، لافتًا إلى أنهم أسندوا تدريب الموظفين إلى شركات متخصصة في التدريب، وبعض الجامعات، وجرى وضع مادة تدريبية، وحصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المادة التدريبية، لكي يستخدمها في الفترات المقبلة، مشددًا على أن رئيس الوزراء سيعلن قريبًا، موعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

نقلة كبيرة في العمل الحكومي

وأضاف «محمود»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم، أن الـ50 ألف موظف لن ينتقلوا في يوم وليلة، لكن سيجري نقلهم على مراحل، موضحًا: «اللي حصل من 2015 لغاية النهاردة كبير جدًا، وإحنا لحقنا نفسنا على آخر لحظة».

مكاتب لن تنتقل للعاصمة

وشدد مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، على أن المنتقلين إلى العاصمة الإدارية هم موظفي دواوين الوزارات، ما عدا الذين يقدمون خدمات جماهيرية، وجرى استثناء أي جهة تتعامل مباشرة مع المواطن من النقل إلى العاصمة الإدارية، كما جرى استبعاد الذين يخرجون قريبًا على المعاش، مشيرًا إلى أن هناك خدمات أيضا لن تنتقل مثل المستشفيات، والأحياء، ومراكز الشرطة، لأن عمل هذه الإدارات محليًا.

تقييم الموظفين قبل الانتقال للعاصمة

ولفت إلى أن الدولة قيمت الموظفين في مهارات اللغة العربية والإنجليزية، والمهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الحاسب الآلي، مشددًا على أن الموظف عندما يصل إلى مكتبه في العاصمة الإدارية «هيشتغل بالنظام الجديد، لأننا مش بنعزل، إحنا بنغير ثقافة العمل الحكومي».