الحكومة الرقمية.. الانتقال للعاصمة الإدارية دون أوراق (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا «الحكومة الرقمية.. الانتقال للعاصمة الإدارية بلا أوراق».

وجاء في التقرير: تعمل الحكومة المصرية على الانتهاء من التحول الرقمي قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكنها وقتها أن تستغني عن الأوراق المكتبية التي يحل بديلا عنها الملفات الرقمية، لذلك أنشأت الدولة المصرية أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وتهدف إلى بناء قدرات العاملين بوحدات التحول الرقمي داخل الوزارات، في إطار السعي نحو التحول إلى حكومة رقمية تقدم خدماتها للمواطن على نحو مميكن، وهو الأمر الذي يقترن بمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع التقرير: التحول الرقمي يعتمد على محورين، الأول إتاحة الخدمات الرقمية مقدمة للمواطنين حيث جرى إطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية مع نهاية عام 2023، والمحور الثاني يتعلق بتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي وتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكدت الإعلامية هدير أبو زيد، أنّ الدولة المصرية تدرّب الموظفين على التحول الرقمي وإدخال البيانات والتعامل الرقمي أي دون استخدام أوراق في التعاملات الحكومية حفاظا على مصالح المواطنين ومنعا لتعطل مصالحهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول للحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.