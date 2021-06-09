نظام العمل سيختلف.. وزير التموين يكشف موعد الانتقال للعاصمة الإدارية

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موعد انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة، فذكر أن ديوان عام الوزارة سيجري نقله إلى العاصمة الإدارية، ونظام العمل سيختلف تماما عن ما هو موجود حاليا بسبب بناء العاصمة، التي أنشأت على غرار أحدث المدن العالمية، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية تُعد نقلة موضوعية هائلة وليس تطوير تدريجي، كما أن هناك خلية نحل تعمل حاليا لرفع كفاءة الخدمة بالوزارة.

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها حتى يجري تقديم خدمة متميزة للمواطن، كما أنه جرى تحويل العمل في وزارة التموين إلى النظام الرقمي، موضحًا أنه لم يجرِ إصدار قرار رسمي حتى الآن بموعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن يتوقع الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري، كما يجري تدريب جميع العاملين في الوزارة على النظام الجديد قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، والعمل مستمر في الوزارة أثناء الانتقال.

وأردف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن انتقال ديوان عام الوزارة إلى العاصمة الإدارية بمفهوم عمل مختلف وبميكنة لكل الخدمات، تقلل من الاستخدام الورقي، كما أن وجود كل الوزارات في مكان واحد سيزيد من كفاءة وفعالية العمل، ما سيساهم في إحداث نقلة موضوعية و كل العاملين في الوزارة جرى تدريبهم بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إضافة إلى أنه جرى تشكيل مجموعة مسؤولة عن التحول الرقمي.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أن هناك خطة موضوعة لزراعة مليون فدان قمح خلال الثلاث سنوات المقبلة، فالمليون فدان ينتج 3 ملايين طن قمح، كما سيتم إنشاء صوامع للقمح في توشكى، وأن الدولة حصلت على 250 ألف طن قمح من توشكى.