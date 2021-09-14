سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في البنوك

يتابع العديد من الأشخاص ويبحثون يوميا عن سعر الدولار، وبشكل خاص المهتمين بأسعار العملات، وذلك نظرا لأهميته في التأثير على أسعار مختلف المنتجات والذهب، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفية، وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، 15.65جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في مختلف البنوك، على النحو التالي:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو اليوم، في البنك التجاري الدولي 18.44جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.46 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر، 18.41 جنيه للشراء، و18.59 للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.62 جنيه.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.