سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021 في البنوك

يهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث عن سعر الريال السعودي، وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»؛ استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الريال السعودي وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة، إلى 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

واختلفت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 18.42 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وبلغ نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، سجل اليورو، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني، في بنك قناة السويس، 21.60 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.63 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل نحو 21.61 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 21.59 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع.