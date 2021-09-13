حبس طبيب واقعة «اسجد لكلبي» بعد القبض عليه صباح اليوم

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، بحبس الطبيب الذي صَوّر واقعة «اسجد لكلبي»، الخاصة بالتعدي على ممرض بمستشفى خاص.

وتمكنت الشرطة، اليوم الاثنين، من تنفيذ أمر «النيابة العامة» بضبط الطبيب الهارب، الذي صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة، ما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.