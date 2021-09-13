رئيس التحرير

محمود مسلم

حبس طبيب واقعة «اسجد لكلبي» بعد القبض عليه صباح اليوم

كتب:

هيثم البرعى
10:11 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
المستشار حماده الصاوي النائب العام

المستشار حماده الصاوي النائب العام

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم، بحبس الطبيب الذي صَوّر واقعة «اسجد لكلبي»، الخاصة بالتعدي على ممرض بمستشفى خاص. 

وتمكنت الشرطة، اليوم الاثنين، من تنفيذ أمر «النيابة العامة» بضبط الطبيب الهارب، الذي صور المقطع المتداول، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام، مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة، ما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.

اقرأ المزيد:

النائب العام يأمر بحبس 5 متهمين استولوا على أموال عملاء في بنك

النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو إهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرض

النائب العام يأمر بحبس المتهمين بخطف طفل أسيوط 4 أيام

عاجل.. الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر لـ«الأعلى لتنظيم الإعلام» ضد إبراهيم عيسى