الصحة توضح كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا 2021

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، التابعة لوزارة الصحة والسكان توافر لقاح الإنفلونزا 2021. ومع إعلان توافر المصل وإعلان وزارة الصحة والسكان أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا 2021، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، أثار تساؤلات عديدة من قبل المواطنين حول أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي ودوره في الوقاية من فيروس كورونا من عدمه، وكذلك الفئات التي يجب أن تأخذه. وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا 2021.

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا 2021

- لقاح الإنفلونزا 2021 يمكن تناوله من عمر ثلاث سنوات وحتى كبار السن.

- يخفف من أعراض الأنفلونزا، التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو سيلان في الأنف أو إسهال، وهي أعراض متشابهة مع أعراض فيروس كورونا، لذلك لقاح الإنفلونزا مهم للوقاية من الأعراض التي تتشابه مع أعراض فيروس كورونا.

الفئات الأكثر احتياجا للقاح الإنفلونزا 2021

وأكدت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا 2021 مهم خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومنهم الأطفال والبالغون فوق الـ50 عاما، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل «الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)».

سبتمبر وأكتوبر أفضل شهرين لتلقي لقاح الإنفلونزا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في تقرير لها، أن شهري سبتمبر وأكتوبر، هما أفضل الشهور للحصول على لقاح الإنفلونزا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأطفال يحتاجون جرعتين من اللقاح تفصل بينهما 4 أسابيع على الأقل.

وعن الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا 2022، أكدت الوزارة أن الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة، وهي رد فعل طبيعي لأخذ أي لقاح ورد الجهاز المناعي له، وهي أعراض بسيطة تزول في غضون يومين فقط ولا تحتاج إلى طبيب.