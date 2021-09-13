«الصحة»: لا تعارض بين الحصول على لقاحي الإنفلوانزا وكورونا معا.. بشرط

أنهت هيئة الدواء المصرية، الجدل حول تعارض الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية ولقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية، لتشابه أعراضها مع أعراض الإصابة بـ«كوفيد19»، مؤكدة أن لقاح الإنفلونزا قد يخفف الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن أعراض كورونا.

لا يزيد من خطر الإصابة بكورونا..أو الإصابة منها

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن لقاح الإنفلونزا لا يزيد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، كما أنه لا يقي من الإصابة به.

ونوهت الهيئة إلى أهمية الانتظار لمدة 14يومًا على الأقل، وفقا للتوصيات الحالية، بين الحصول على لقاح الإنفلونزا وكورونا، والعكس صحيح فلا يهم تلقي أي اللقاحين أولا، وذلك كإجراء احترازي تجنبا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.

مفعول اللقاح يظهر بعد إسبوعين

وذكرت الهيئة، أن أعراض تلقي اللقاح تكون مشابهة للإنفلونزا وذلك بسبب ردة فعل الجسم تجاه اللقاح، فقد يصاب بعض الأشخاص بآلام عضلية وحمى ليوم أو يومين بعد أخذ لقاح الإنفلونزا، وذلك أثر إنتاج الجسم للأجسام المضادة الواقية، وأوضحت أن اللقاح يحتاج لأسبوعين ليظهر مفعوله بالكامل، لذلك إذا تعرضت للإنفلونزا بعد فترة قصيرة من أخذك للقاح أو خلال فترة الأسبوعين، فقد تصاب بالانفلونزا.

تحرص الهيئة دائما على الإهتمام بالدور التوعوي الذي تقوم به، حفاظا الصحة العامة للمواطنين، وحصولهم على الدواء واللقاحات بشكل آمن، وفي ظل التساؤلات الكثيرة المطروحة حاليا بخصوص العلاقة بين فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا، وتأثير لقاحات كورونا والانفلونزا على صحة الإنسان.