يبحث الكثير من المواطنين عن شروط تقديم لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة، وذلك عقب عودة ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس مرة أخرى، تزامنا مع وصول الموجة الرابعة من فيروس كورونا إلى مصر، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل والحصول على اللقاح كورونا.

شروط تقديم لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان انها الجهة الواحدة التي توفر اللقاحات للمواطنين، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تروج للتوفير اللقاحات.

وكشفت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن شروط تقديم لقاح كورونا مصر من وزارة الصحة، مع البيانات اللازمة عند التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وهي:

- أن يكون المواطن على علم بكافة الآثار الجانبية عقب الحصول على اللقاح، والمضاعفات المحتملة.

- يتوجب على الشخص التوقيع على إقرار بأنه تلقى شرحا واضحا عن اللقاح الذي جرى تطعيمه به.

متلقي لقاح كورونا يجيب على 14 سؤالا كشرط لتقديمه له

- يوقع أيضا على أنه جرى توجيهه بالبقاء في موقع التطعيم لمدة تصل إلى 15 دقيقة، أو أكثر في حالات محددة، بعد تلقي اللقاح بغرض المتابعة الطبية، وأنه على علم بأرقام وسبل الإسعاف في حالة الطوارئ.

- يجب على متلقي لقاح كورونا قبل الحصول على اللقاح الإجابة عن نحو 14 سؤلا تتعلق بالحالة الصحية والتاريخ المرضي لمتلقي اللقاح، ومدى إصابته بأمراض مزمنة.

- الإجابة عن سؤال هل أصيب خلال الثلاثة شهور الماضية بفيروس كورونا أم لا.

- كما يجيب أيضا عن سؤال هل عانى خلال العشرة أيام الماضية من أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وآلام في العضلات وفقدان للطعم والرائحة؟.