وإنت في بيتك.. «الكهرباء» تطلق تطبيقا لتسديد الفواتير إلكترونيا

أطلقت الشركة القابضة للكهرباء، تطبيق الخدمات الذكية للكهرباء، الذي تم تصميمه ليتوافق ويتكامل مع كافة الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة للمواطن، التي تمكنه من التقديم على الخدمات الخاصة به إلكترونيا، من خلال منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة تعتمد على تطبييق معايير الاستخدام الفعال التي يحتاجها المواطن، وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمواطنين في سهولة ويسر.

التطبيق يتيح التكامل مع مقدمي خدمات المدفوعات الإلكترونية والأنظمة البنكية

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرئيسية، إلى أن التطبيق يتيح التكامل مع مقدمي خدمات المدفوعات الإلكترونية والأنظمة البنكية، حيث تتيح للمواطنين القدرة على متابعة حالة تقديم الخدمات الخاصة بهم في أي وقت وفي أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة.

تقديم الخدمة وفقا للمعايير المحددة

وقالت الشركة القابضة للكهرباء، إن التطبيق يتميز بأنه يتكامل مع كافة الأنظمة وبين قاعدة البيانات الموحدة للعملاء وتتيح متابعة حالة وفاعلية قنوات الاتصال وتقديم الخدمة، وفقا للمعايير المحددة، وكذلك إتاحة نظام الإشعارات للتعامل مع المشكلات الفنية التي قد تواجه نقاط التحصيل للتعامل معها وتقديم الدعم الفني.

التطبيق يمكن المشترك من سداد الفواتير بالطريقة التي تناسبه

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أن النظام متاح الآن لتطبيق الهاتف المحمول على النظامين «ios - androied»، لافتا إلى أن المواطن من خلال التطبيق يمكنه سداد الفواتير بالطريقة التي تناسبه باستخدام أكثر من طريقة «فوري- الدفع فوري- الدفع بكارت الدفع الإلكتروني» إضافه إلى إمكانية متابعة تفاصيل الطلب الذي يتقدم به وإلى أين ذهب مع متابعه طلباته التي تقدم بها سابقا.

خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تفعيل خدمات جديدة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه بعد نجاح تجربة تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلالها.

وتستعرض «الوطن» الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه وهي كالتالي:

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

- تقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء والدعم الفني.

- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- الحصول على شهادة بيانات تعاقد «مصالحة».

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

-تقديم شكوى.