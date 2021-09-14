«المستودرين» تحذر من تكدس البضائع في المنافذ الجمركية

كشف عدد كبير من المستوردين بالغرف التجارية عن وجود تكدس كبير من البضائع في الموانئ المصرية تخوفا من تطبيق القرار الخاص بالشحن المسبق عن البضائع حيث تراكمت البضائع في الساحات والأرصفة.

وقال صفا بركات، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال، لـ«الوطن»، إن بعض المستوردين سارعوا بإنهاء إجراءات بضائعهم قبيل تطبيق قرار الشحن المسبق على البضائع، ما يحدث ضغطا على خدمات الموانئ.

وأضاف بركات أن أي تأخير يحدث في الإفراج عن هذه البضائع يؤدي إلى ارتباك في الأسواق يؤثر بشكل مباشر على سرعة الأداء التشغيلي لخدمات الموانئ حيث تعاني عدد من الموانئ من عدة تحديات مما يؤثر على عملها.

ودعا «صفا» إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسلم حاوياتهم خلال فترة وجيزة وذلك لتفادي أي تكدس للحاويات في الموانئ.

مخاوف المستوردين

ومن جهته، قال أحمد شيحة في تصريحات لـ«الوطن»، إن المستوردين لديهم عدة مخاوف منها عدم وجود دراية كافية لعدد كبير من المستوردين والمورد الخارجى وشكوى من عدم التنسيق بين الجهات الرقابية والجمارك والبعض ليس لديه دراية كافية المتتبعة فى حالي الخطأ غير المقصود والتظلم .

تشغيل التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في أكتوبر

ويشار إلى أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021 ستبدأ مرحلة التشغيل الإلزامي لتطبيق قرار الشحن المسبق الذى أصدره الدكتور محمد معيط وزير الماليـة، كما تم إصدار قرار بإطلاق المرحلة الإجرائية الثانية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تضمن عددًا من الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بهـا كمرحلة ثانية لنظـام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) منها قيام المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا (الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، بوليصة الشـحن، وغيرها) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة ( ACID ) إلى منصة (نافذة) من خلال منصة Blockchain المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.