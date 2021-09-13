مصادر: «فيديو» أدان صديق «مهندس الدقهلية».. بيّن كذبه فاعترف بالجريمة

فجّرت مصادر مطلعة على أعمال البحث التي أجراها قطاع الأمن العام، ومباحث مديرية أمن الدقهلية، مفاجأة، حول كيفية كشف ملابسات حادث مقتل المهندس أحمد الشربيني، المعروف بـ«مهندس الدقهلية»، حيث توصلّ فريق البحث، لفيديو من إحدى كاميرات المراقبة، يفيد بعدم مغادرة المهندس المجني عليه مكان توقف السيارة التي كان يستقلها مع صديقه المتهم، أعلى كوبري الجامعة بالمنصورة حسبما أدعى الأخير.

وأكدت المصادر، أن المتهم والمجني عليه، كانا يستقلان السيارة سويا، وتم رصد الفيديو الخاص بهما، الذي انتهى بمغادرة المتهم من مكان الحادث، منفردا.

وأوضحت المصادر، أن المتهم كان تحت الملاحظة، طول ساعات البحث، التي انتهت بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتحريات الفنية، من خلال فحص كاميرات المراقبة، وتتبع الهاتف المحمول الخاص بالمهندس المجني عليه، التي أكدت عدم مغادرة المجني عليه مكان الحادث أعلى كوبري الجامعة، كما زعم المتهم في أقواله، أنه استقل سيارة تاكسي، وانتهت المواجهة لإدانته، فاعترف تفصيليا بالحادث.

عايز فلوسي

وأكد المتهم محمد أبو العز، خلال مناقشته، أنه كان صديقا مقربا للمجني عليه، واقترض منه مبلغا ماليا، وأن الأخير طالبه بسداد المبالغ المستحقة، فقرر التخلص منه، بأن أجرى إتصالا به، أوهمه بتدبير جزء من المبلغ المطلوب، وطلب مقابلته، حيث استدرجه تجاه كوبري الجامعة بمدينة المنصورة، وهناك أدعى تعطل السيارة التي يستقلانها.

زقيته وقتلته

وأضاف المتهم «أبو العز» في اعترافاته، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، وانتهت بدفعه الأخير من أعلى كوبري الجامعة قاصدا قتله، حتى غرق في المياه، ثم انتظر قليلا وانصرف من المكان، بسيارته.

وأعلنت وزارة الداخلية كشف ملابسات الحادث، حيث اعترف صديق المجني عليه بارتكاب جريمة قتله، وتحرر محضرا بالحادث، وأُحيل إلى النيابة العامة التي لا تزال تحقق في الواقعة.