والد «مهندس الدقهلية»: «قلبي محروق عليه».. وصديق ابني غدر بـ«العيش والملح»

قال عاطف الشربيني، والد أحمد عاطف، مهندس الدقهلية، الذي قُتل غدرًا، واتهم صديقه بقتله بإلقائه في النيل، إن حادث وفاة نجله كان مدبرًا من قبل المتهم محمد أبو العز، وهو صديق نجله، «صديق ابني قالي أنا اديته 80 ألف جنيه، طب لو فعلا إداله 80 ألف جنية والفلوس معاه، طب واخده في مكان بعيد ليه، كان فيه تعاملات مالية بين ابني والجاني، كان عليه لابني 700 ألف جنيه وابني واخد شيكات بالمبلغ».

نجلي كان مشغل أموال عند الجاني بقيمة 700 ألف جنيه

وأضاف «عاطف»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر «بث مباشر»، أن نجله كان يُشغل هذه الأموال عند الجاني، والأخير يُعطي له الأرباح، «بقاله فترة كبيرة مخدش فلوس أرباح، وصاحبه غدر بالعيش والملح، وكان فيه مشاكل بينهم بسبب الفلوس دي، وكل شوية ابني يتصل بيه يقوله هات الفلوس. أنا معرفش ابني أخذ كام من الفلوس حتى الآن، مليش علاقة بتعاملات نجلي المادية مع الآخرين».

صديق نجلي غدر به وألقاه في النيل

وأوضح والد المهندس أحمد عاطف، أنهم بعد اختفائه قاموا بالتفتيش في كافة كاميرات المراقبة، دون أن يجدوا خيط الجريمة، «فتشنا في كل مكان، قالوا لي طالما الجثة موصلتش لحد دلوقتي يبقى ابنك بخير، لفينا في جميع الدنيا مش لاقينه، بلغونا إن فيه جثة لشاب في المشرحة، روحت لاقيته الحمد لله ابني، مش مشكلة، بس لأني كنت تعبان وكنت عاوز أشوف ابني فين»، موضحًا أن صديق نجله غدر به وألقاه في النيل.

ورد النيل وراء تأخر ظهور جثة نجلي

وتابع: «كانوا واقفين على الكوبري، وشوية صديق ابني قالوا العربية سخنة، ابني مش بيفهم في العربيات، وراح راميه من فوق، لما لقوا الجثة ودوها المستشفى وبلغوا المركز، ابني اتغدر، ابني اختفى يوم الأربعاء وحفيدي اتولد يوم الجمعة، عاوز حق ابني، ابني مات، أنا أب قلبه محروق على ابنه، عاوز اشوف مين اللي عمل فيه كده، وبشكر ضباط مركز طلخا، عملوا اللي عليهم بزيادة وتعبوا جدا، وورد النيل كان حاجز جثة ابني».