مفاجأة.. الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي في المعتقل وليس بالمستشفى

نفت مصلحة السجون الإسرائيلية الأنباء المتداولة بشأن نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى مستشفى رمبام الإسرائيلي، حيث قالت في بيان رسمي منذ قليل: «خلافا للشائعات المنتشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي نؤكد أنه لم يتم نقل زكريا الزبيدي للعناية المركزة وهو موجود حاليا في المعتقل الذي تم احتجازه فيه».

متحدثة إسرائيلية: زكريا الزبيدي لم يصل إلى مستشفى رامبام

من جانبها قالت المتحدثة باسم مستشفى رمبام الإسرائيلي وفقا لما نشرته القنوات الإسرائيلية بالقول: «متابعة استفسارات من عدة مصادر، ومنشورات لا أساس لها على فيسبوك ومواقع باللغة العربية، زكريا الزبيدي لم يتصل برامبام، ولم يعالج في رامبام، ولم يصل رامبام، ليس بالأمس ولا اليوم».

وكانت صحيفتا «جيروزاليم بوست» و«يديعوت أحرونوت» قالتا إنه من المتوقع وصول الزبيدي إلى مركز «رامبام» الطبي.

وزكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، وهو واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي، لكن أجهزة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من إلقاء القبض عليه هو وثلاثة آخرين من حركة الجهاد الإسلامي.

ولم تتمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من إلقاء القبض على الأسيرين المتبقيين وهما من حركة الجهاد الإسلامي أيضًا، وينتمي الأسرى الفلسطينيون الستة لمُحافظة جنين الواقعة بشمال الضفة الغربية.

من جانبه طالب نادي الأسير، الّلجنة الدولية للصليب الأحمر وكافّة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرّك العاجل للكشف عن مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، وطمأنة عائلاتهم.

وأكد نادي الأسير، في بيان صحفي، مساء أمس الإثنين، أن سياسة الاحتلال في حجب المعلومات والتكتّم على أماكن احتجاز الأسرى: زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، ومنعهم من حقّهم في لقاء المحامين، من جهة، ونشر أنباء عن نقل الأسير زكريا زبيدي مرّتين إلى المستشفى، من جهة أخرى، يثير القلق على مصيرهم.