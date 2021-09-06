نجح في الفرار من سجن جلبوع.. من هو الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي؟

نجح 6 من الأسرى الفلسطينيين، في الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة في شمال إسرائيل، في ساعات الفجر من صباح اليوم، وشقوا طريقهم عبر نظام الصرف الصحي في زنزانتهم، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث واسعة النطاق في شمال إسرائيل والضفة الغربية، حسبما أعلنت الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الزبيدي في عام 2019

ومن بين هؤلاء الأسرى، برز اسم قائد كتائب الأقصى في جنين، الجناح المسلح لحركة فتح، الأسير زكريا الزبيدي، والذي اعتقل عام 2019، حيث يعد من الشخصيات القوية في حركة فتح الفلسطينية، ومن الأصوات الداعية لاستمرار الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وزكريا الزبيدي كان عضوا في المجلس الثوري لحركة «فتح» الذي انتخب في 4 من شهر ديسمبر عام 2016، حيث شارك في الانتفاضة الفلسطينية الثانية وفي عمليات ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

عاد زكريا الزبيدي للعمل المسلح في عام 2001

وفي عام 2001 عاد الزبيدي للعمل المسلح بعد استشهاد صديقه، كما استشهدت والدته قبل شهر واحد من العدوان على جنين في 3 مارس من العام 2002 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفها خلال وقوفها على نافذة أحد المنازل، كما استشهد بعدها شقيقه طه الزبيدي، وهدم منزل عائلته 3 مرات.

يشار إلى أن زكريا الزبيدي من مواليد مخيم جنين عام 1976، وعاش يتيم الأب منذ صغره، ويتحدث اللغة العبرية بطلاقة، وأخذت والدته على عاتقها تربيته مع 7 أشقاء آخرين.

واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي زكريا الزبيدي بالمسؤولية عن عدة عمليات منها عملية تفجير في مدينة تل أبيب أدت إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 30 آخرين في يونيو 2004.

كما نجا زكريا الزبيدي من 4 محاولات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يسلم من الجروح بفعل الإصابات التي تعرض لها، وفي إحدى المحاولات عام 2004 قتلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بعد استهداف سيارة كان يعتقد أن الزبيدي فيها.