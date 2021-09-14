ملك قورة لـ«الوطن» بعد إصابتها بكورونا: تعبانة جدا.. إدعولي

كشفت الفنانة ملك قورة، عن تطورات حالتها الصحية، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته عبر خاصية «إستوري» بتطبيق «إنستجرام».

وقالت ملك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تشعر بتعب شديد منذ اكتشاف إصابتها بالفيروس، مضيفة: «تعبانة جدا وجسمي متكسر، دعواتكم ربنا يعديها علي خير».

وتابعت: «أشعر باندهاش شديد من إصابتي بكورونا وبأعراض شديدة، لأنني تعاطيت لقاح فايزر خارج مصر، ولكن الحمد لله على كل شيء، فما أطلبه حاليا هو الدعاء لي بالشفاء العاجل، فأنا ملتزمة حاليا بتعاطي البروتوكول العلاجي المتبع من وزارة الصحة وإجراء العزل المنزلي».

تفاصيل إصابة ملك قورة بفيروس كورونا

وكانت الفنانة ملك قورة قد صدمت متابعيها بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية «إستوري» بحسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، إذ كتبت: «إيجابي كورونا وطالبت كل من تواصل معها مؤخرًا أن يقوم بالاطمئنان على نفسه، وطلبت دعاء الجمهور لها».

آخر أعمال ملك قورة في السينما

وكانت آخر أعمال الفنانة ملك قورة، مشاركتها في بطولة فيلم «200 جنيه»، الذي يعرض حاليا في دور العرض، حيث شاركها البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

كما يعرض لها حاليا مسلسل «إجازة مفتوحة» على قناة ON في الساعة 8 مساء اليوم السبت، على أن تكون الإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا.

والمسلسل من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، سامي مغاوري، مراد مكرم، دنيا ماهر، ملك قورة، ألفت عمر، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، سيناريو وحوار محمد محمود أبوزيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.