الفنانة ملك قورة تعلن إصابتها بكورونا: اللي خالطني يطمن على نفسه

أعلنت الفنانة ملك قورة، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عبر خاصية «إستوري».

ملك قورة: كل من خالطته يطمئن على نفسه

وقالت ملك قورة: «إيجابي كورونا وطالبت كل من تواصل معها مؤخرًا أن يقوم بالاطمئنان على نفسه، وطلبت دعاء الجمهور لها».

ملك قورة تشارك في فيلم «200 جنيه»

وشاركت الفنانة ملك قورة تشارك في فيلم «200 جنيه»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي، ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له قصة مختلفة عن الأخرى، يشتركون في تبادل عملة نقدية بقيمة 200 جنيه، تنتقل من شخص إلى آخر وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.