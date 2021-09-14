حساباتك المفضلة.. ميزة جديدة من «إنستجرام»

يحتوي تطبيق Instagram حاليًا على خاصية لتحديد الحسابات المفضلة التي ترغب في رؤية منشوراتهم أولا في بداية الصفحة الرئيسية للتطبيق.

قال موقع the indian express إن تطبيق إنستجرام Instagram يختبر ميزة جديدة على النظام الأساسي للتطبيق والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة منشورات بعض المستخدمين قبل الآخرين غيرهم.

وستتيح ميزة «المفضلة» وضع علامة على حسابات إنستجرام Instagram الأخرى في دائرتك كمفضلة وسيؤدي ذلك إلى إعطاء منشوراتهم الأولوية على الآخرين في صفحتك الرئيسية، وهي تشبه الي حد كبير خاصية المفضلة في تطبيق فيسبوك Facebook.

وأضاف الموقع أنه لا ينبغي الخلط بين الميزة الجديدة وميزة المفضلة القديمة في Instagram والتي تتيح للمستخدمين تعيين جمهور محدود لعرض منشوراتهم، والتي يمكن بعد ذلك مشاركة منشورات Instagram الأحدث الخاصة بك فقط مع هؤلاء المستخدمين المحددين ، بينما لن يرى الآخرون نفس الشيء في خلاصاتهم.

ميزة «المفضلة»

وتعمل ميزة «المفضلة» الأحدث بشكل مختلف، ما يتيح لك مزيدًا من التحكم في المشاركات الجديدة التي تظهر أعلى صفحتك الرئيسية ويحتوي تطبيق إنستجرام Instagram حاليًا على خوارزمية ثابتة تحدد المنشورات التي سيتم عرضها أعلى خلاصتك.

قد تكون هذه هي أحدث المشاركات وأكثرها مشاركة أولاً، جنبًا إلى جنب مع عناصر أخرى مثل مدى احتمالية تفاعلك مع منشور ما.

وقامت المنصة بتفصيل عمل الخوارزمية في منشور المدونة الخاص بها في يونيو 2021، حيث تم عرض ميزة المفضلة الجديدة من قبل المطور أليساندرو بالوزي على تويتر خلال الأيام الماضية.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة يتم اختبارها حاليًا، ليس هناك ما يضمن ما إذا كانت ميزة Instagram Favorites الجديدة ستجعلها عالمية أو ما إذا كانت ستلتقط بعض التغييرات الأخرى على طول الطريق.

واعتبارًا من الآن، لن يتمكن سوى عدد قليل من المستخدمين من الاستفادة من ميزة المفضلة.

سيجد المؤهلون الخيارات من خلال البحث عن قسم المفضلة، الموجود أسفل قسم الأصدقاء المقربين في القائمة الموجودة في صفحة ملف التعريف الخاصة بهم.