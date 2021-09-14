منها السن وسداد التأمينات.. شروط الخروج على المعاش المبكر

يبحث الكثيرون عن شروط الخروج على المعاش المبكر، بعد إصدار قانون التأمينات الجديد، حيث ينص على أن من حق الموظف الذي تجاوز سن الـ 50 الإحالة إلى المعاش، لكن بشروط.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، شروط الإحالة للمعاش المبكر، وفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 12 لسنة 2003 المعروف بـ قانون العمل المصري، في السطور التالية..

شروط الإحالة للمعاش المبكر

وحتى يتمكن الموظف من الإحالة للتقاعد يجب أن تتوفر الشروط الآتية وفق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

أن يتجاوز عمر الموظف 50 عاما، وفق المادة 70 من القانون.

ألا يكون قد صدر ضد الموظف إجراءات تأديبية.

الانتهاء من مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، كما أنّها تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

ألا تقل مدد الاشتراك المسددة عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه.

ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

ونص القانون على أنه يجـوز تخفيض سن الشيخوخة «المعاش المبكر» بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة، ويجب أن يتضمن القرار، تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن، وزيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.