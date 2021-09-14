ميار شريف: أتمنى دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم وأحتاج إلى الخبرات

قالت ميار شريف لاعبة التنس المصرية الفائزة ببطولة ألمانيا المفتوحة، إن المنافسة لم تكن سهلة، موضحةً: «مباراة نصف النهائي كانت طويلة جدا، ثم لعبت نهائي الفردي، وبعدها خضت مباراة الزوجي، لذلك لم تكن البطولة سهلة عليّ إطلاقا، وأحمد الله على أنني حققت البطولة في الفردي وخسرت نهائي الزوجي».

هدف المرحلة

وأضافت شريف خلال تصريحات تلفزيونية: «هذه البطولة رفعت تصنيفي وقربتني من أول 50 لاعبة في العالم وهذا هو هدفي خلال الفترة المقبلة، حيث شارك في هذه البطولة 3 أو 4 لاعبات ضمن أول 100 لاعبة في العالم، وفي النهائي واجهت لاعبة إيطالية قوية للغاية، حيث بلغت الدور ربع النهائي في بطولة رولان جاروس».

خروج من الدور التمهيدي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ولفتت، إلى أنها شاركت مؤخرا في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لكنها خرجت من الدور التمهيدي على يد الأوكرانية كالينيا، مشددة على أن الهزائم لا تحبطها لكنها تمنحها حافزا لكي تقدم أفضل لديها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت: «أحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات، وأنا أتخطى مراحل مهمة في التنس بسرعة كبيرة مقارنة بلاعبين أخرين وأتمنى تحقيق المزيد من النتائج خلال الفترة المقبلة».

وواصلت: «أشكر الله عز وجل على دعم المصريين والإعلاميين لأنهم يدعموني ويقدمون لي حافزا كبيرا لكي أبذل ما في وسعي لا في المباريات فقط، ولكن في التدريبات أيضا»، مشددة على أنها تبذل جهودا كبيرة لكي تطور من مستواها: «بقالي 5 أيام ورا بعض بلعب فردي وزوجي كل يوم، وده معناه إني بقضي اليوم كله في النادي».