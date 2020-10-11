"الأهلي" يُكرِّم لاعبة التنس ميار شريف

استقبلت إدارة البنك الأهلى المصرى، برئاسة هشام عكاشة، اللاعبة ميار شريف، بطلة مصر فى التنس، بمقر البنك لتكريمها تقديراً لما حققته خلال بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس، حيث شقت اللاعبة طريقها فى إحدى أشهر وأهم البطولات العالمية فى اللعبة البيضاء، وذلك بعدما نجحت فى الصعود إلى الدور الرئيسى بالبطولة بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية على بطلات اللعبة فى كولومبيا، الولايات المتحدة وإيطاليا فى الدور التمهيدى، وظهورها فى الدور الرئيسى للبطولة بمظهر مشرف أمام بطلة التشيك فى مباراة سجلها التاريخ للبطلة المصرية التى أرهقت المصنفة الثانية عالمياً فى مباراة متكافئة، وبهذا الإنجاز تعد اللاعبة ميار هى أول لاعبة مصرية تحقق تلك النتائج فى تاريخ اللعبة.

وأكد «عكاشة» على فاعلية الرعاية الاستراتيجية التى يقوم بها البنك الأهلى المصرى للاعبة ميار شريف وذلك من خلال شركة Connection المتخصصة فى هذا المجال، والتى تأتى ضمن برامج الرعاية التى يقدمها البنك لدعم الرياضة فى مصر، خاصة للاعبين النابغين والموهوبين الرياضيين المبشرين، بما يسهم فى خدمة الرياضة المصرية بصفة عامة، حيث تم من خلال المختصين بالملف الرياضى فى البنك متابعة معدلات أداء اللاعبة ميار، التى تعد المصنفة 172 عالمياً والتى تطمح لتحسين ترتيبها إلى مركز أكثر تقدماً، وهو ما شجع البنك على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لها فى مشوارها الرياضى المبشر الذى يرفع اسم مصر أمام متابعى اللعبة فى مختلف أنحاء العالم، مع استمرار البنك فى تقديم هذا الدعم سعياً لنتائج أفضل على الصعيد العالمى، حيث حرصت إدارة البنك على تقديم الدعم النفسى والتشجيع للاعبة من خلال التواصل التليفونى معها عقب كل مباراة للتأكيد على وقوف البنك خلفها حتى تحقق الإنجاز الذى تطمح إليه.

كانت «ميار» قد حققت نتائج مبهرة فى بطولة براج المفتوحة للتنس بالتشيك، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائى فى البطولة فى إنجاز تاريخى فريد بدعم من بنك أهل مصر أيضاً.