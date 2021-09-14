أسماء مصطفى بعد إصابتها بالسرطان: المرض ده طلع حكاية بدون كتالوج

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معاناتها مع مرض السرطان.

وكتبت: «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج حتى قوتك وحربك في المعركة طلعوا بردوا مش واحد، هو لعنة في كل الأوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت بردوا مش يعني اللي بيحارب جوه الميدان غير اللي في وش المعركة غير اللى واقف على الحدود».

وأضافت «سبحان الله له في ذلك حكم أومال مين يتعلم من مين ونقيس تجاربنا ازاى ونفيد بعض ازاي، مفيش كتالوج انت ورزقك انت واختبارك وربنا عارف صبر وقوة كل واحد علشان كده محدش مقياس لحد».

إصابة أسماء مصطفى بالسرطان

وبدأت أسماء مصطفى معاناتها مع مرض السرطان في أبريل الماضي، حيث أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لجراحة دقيقة، للتخلص من ورم خبيث.

وطالبت من متابعيها الدعاء لها قائلة: «أسالكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يارب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيّ جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولّني برحمتك يا أرحم الراحمين».

ومنذ إعلان إصابتها في أبريل الماضي، تحرص الإعلامية أسماء مصطفى على التواصل مع متابعيها عبر حسابها على فيسبوك، وتحكي تجربتها مع المرض اللعين.