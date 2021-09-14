الرئيس التونسي يقيل وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، أمرا رئاسيا بإعفاء سهام العيادي كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني التي تم تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة بالنيابة، من مهامها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت العيادي، بعد إعلان إعفائها من منصبها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وافقت على مقترح الوزارة للتدخل لصالح عدد من المؤسسات الشبابية بالمناطق الداخلية والحدودية.

وفي سياق آخر، نفت وزارة الخارجية التونسية، مساء الاثنين، ما يروج له من أخبار حول منع سلطات البلاد عددا من الليبيين من دخول أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس إفريقيا» التونسية للأنباء.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، لا أساس له من الصحة، موضحة أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والوقاية من تداعيات انتشار الفيروس بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

الوزارة التونسية: نشر الأخبار الزائفة لا يمكن بأي شكل التأثير في العلاقات مع ليبيا

وأكدت الخارجية التونسية، أن نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما.

وأضافت الوزارة التونسية، أن اللجنتين العلميتين التونسية والليبية ستعقدان اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات بين البلدين، ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة «كورونا»، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما.