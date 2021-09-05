الرئيس التونسي لوفد أمريكي: استعملت نصا دستوريا للحفاظ على الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، إن البعض يتحدثون عن «انقلاب» لكنهم لا يعرفون القانون، مشيرا خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي، ضم السناتور كريس ميرفي من الحزب الديمقراطي الأمريكي، والسناتور جون أوسوف من الحزب الديمقراطي، إلى أنه استعمل نصا دستوريا للحفاظ على الدولة.

وأوضح سعيد خلال اللقاء في قصر قرطاج بالعاصمة «تونس»: «يتحدثون عن انقلاب ولكنهم لا يعرفون القانون، بل يشوهون القانون، لأن الانقلاب يكون خارج الشرعية الدستورية، بينما أنا استعملت نصا دستوريا للحفاظ على الدولة التونسية من الخطر الداهم والجاثم على البلاد وعلى الدولة التونسية».

وأضاف الرئيس التونسي: «اعتبروا أن الدولة غنيمة وأنها يمكن أن تكون بالنسبة إليهم أداة لتجويع الشعب والتنكيل به»، مشيرا إلى أن الموتى في تونس أصبحوا يعدون بالمئات في كل يوم، والمواطنون لا يجدون أبسط المعدات الطبية لإنقاذهم من الموت ولا حتى الأوكسجين.

سعيد: الهدف من التدابير الاستثنائية هو تحقيق الحرية

وأوضح رئيس تونس: «قسموا الدولة وكأنها ملك خاص لكل واحد منهم فيه نصيب، لذا التجأت للنص الدستوري في احترام تام للدستور وللقيم الأخلاقية»، مؤكدا أن الهدف من التدابير الاستثنائية هو تحقيق الحرية.

وأشار قيس سعيد، إلى أنهم مع ذلك يذهبون إلى الخارج لتشويه صورة تونس وصورة رئيسهم حتى أنهم يدفعون الأموال من أجل الدعاية، موضحا أن تونس دولة ذات سيادة كما ينص على ذلك الدستور.

وفي سياق آخر، استقبل قيس سعيد، مساء أمس السبت، بقصر قرطاج، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، يرافقه نائب رئيس الاتحاد، حمادي الكعلي، وعضو المكتب التنفيذي، رئيس مجلس رؤساء الجامعات المهنية، ناصر الجلجلي.

الرئيس التونسي: الشعب خط الطريق التي يسير فيها

وأوضح «سعيد»، خلال اللقاء، أن رجال الأعمال وسائر المواطنين سيكونون في الموعد حتى نشق تاريخاً جديداً في تاريخ تونس، وأضاف الرئيس التونسي: «الشعب خط الطريق التي يسير فيها وحدد معالمه ومن أراد أن يفتح طريقاً أخرى فليعلم أن تلك الطرق مسدودة، خريطتنا واضحة وسنمر إن شاء الله إلى الإجراءات التي عبد الشعب طريقها».

وأشار قيس سعيد، إلى أن «السيادة للشعب وليست لباعة الأوهام، وليعلم هؤلاء أن سيادة الدولة محفوظة وأن تاريخ تونس لن يعود مرة أخرى إلى الوراء ونحن»، وتابع رئيس تونس قائلا: «يجب أن نمشي قدماً في الطريق التي خطها الشعب وأن نحقق اهدافه وسنعمل في أقرب الآجال إلى إعادة السيادة للشعب»، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأكد «سعيد»، على ثقته في أن رأس المال الوطني سيكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس، وأن رجال الأعمال سيساهمون، بفضل حسهم الوطني العالي وعزيمتهم الصادقة، في تعزيز الاستثمارات وإحداث مواطن الشغل وتحقيق التنمية وتحفيز المبادرة الفردية خاصة بالنسبة لأصحاب الشهائد العليا.

واتخذ الرئيس التونسي، في 25 يوليو الماضي، إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إيداع نبيل القروي وشقيقه و4 جزائريين رهن الحبس المؤقت

وفي الجزائر، أصدرت السلطات القضائية الجزائرية، أمس السبت، قرارا بإيداع رئيس حزب «قلب تونس»، رجل الأعمال، نبيل القروي، وشقيقه البرلماني غازي القروي، و4 جزائريين من بينهم امرأة، رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء القرار، بعد إنهاء الشرطة القضائية بمدينة تبسة، التي تقع على بعد حوالي 700 كيلو متر من الجزائر العاصمة، التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.