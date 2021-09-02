الرئيس التونسي: لا مساس بحقوق الإنسان والحريات بما فيها التظاهر

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج، وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، مشيرا إلى أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، بعد ظهر اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، السادة إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، وبشير العبيدي، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبسام الطريفي، نائب رئيس الرابطة.

لا مجال للعودة للوراء

وشدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

التصدي للفاسدين بالقانون

وبيّن رئيس الجمهورية التونسية، في هذا السياق، أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها، مذكّرا بأنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.

جدير بالذكر أن بيان رئاسة الجمهورية التونسية أشار إلى أنه تعذّر على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تلبية الدعوة الموجّهة لها لحضور هذا اللقاء بسبب ارتباطات نقابية داخل تراب الجمهورية.