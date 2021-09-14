وفاة والدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن

توفيت والدة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، عن عمر 79 عاما، وذكرت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية أن جونسون نعى والدته شارلوت جونسون.

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن الأسرة أن شارلوت، وهي رسامة محترفة، إنها توفيت فجأة في سلام بمستشفى بالعاصمة «لندن»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والجمعة الماضية، بثت قناة «العربية» الإخبارية، فيلما وثائقيا تحت عنوان: «بوريس جونسون ساحر بريكست» وأثار الفيلم الوثائقي تساؤلات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وسافر الفيلم بالمشاهد بين المدن البريطانية، وتقصى عن أسباب نتائج التصويت لصالح «بريكست» بعد مفاوضات شاقة وفشل واجهته الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، فاستقالت من منصبها عام 2019 ليخلفها جونسون.

وكشف الفيلم الوثائقي نجاح جونسون في إخراج بلاده من أوروبا، وتوقيع اتفاق «بريكست» بعد أشهر قليلة من ارتقائه سدة الرئاسة.

وكشف الفيلم الوثائقي، أيضا الغطاء عن جونسون، كما يراه أقاربه وحلفاؤه وخصومه وحتى حفيد ونستون تشرشل.