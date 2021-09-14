وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن أمله في لقاء ولي العهد السعودي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الاثنين، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي أجل زيارته للسعودية، يأمل في لقاء ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم «البنتاجون»، جون كيربي، إن الزيارة لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، مؤكدا رغبة أوستن في لقاء الأمير محمد.

كيربي: الولايات المتحدة لديها شراكة دفاعية قوية مع السعودية

وأشار كيربي، إلى أن الزيارة تم تأجيلها وهي لم تلغ، موضحا: «لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية ونحن نتوقع أنه ستكون هناك فرصة لإعادة صياغة الجدول».

وفي سياق آخر، أكدت الوزارة الامريكية، أن هدف واشنطن يتمثل في عدم الدخول في حرب مع روسيا والصين، لأن مثل هذه الحرب ستكون مدمرة للعالم بأسره.

وأوضح نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال ندوة نظمها «معهد بروكينجز»: «من الناحية المبدئية نحن لم نحارب الاتحاد السوفيتي أبدا. وبشأن الدول العظمى، فإن هدفنا عدم الدخول في حرب مع الصين وروسيا، لأن ذلك اليوم سيكون رهيبا لبلداننا».

مسؤولة أمريكية: التهديد الأكبر لـ واشنطن من الإرهاب ينبع من عدة دول

واشار هايتن، في معرض حديثه عن روسيا، إلى النجاحات التي تم تحقيقها في الحوار مع موسكو، فيما اعتبرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أن التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب الدولي، ينبع من دول مثل: اليمن والصومال وسوريا والعراق، وليس أفغانستان.

وأشارت أفريل في مؤتمر حول الأمن القومي في ضواحي واشنطن، إلى أن جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أفغانستان قد تراجع منذ الانسحاب الأمريكي.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال امس الاثنين،، إن احتمال حدوث انهيار اقتصادي كامل في أفغانستان أمر خطير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي سياق آخر، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن إدماج غرب البلقان يأتي في المصلحة الجيوستراتيجية المطلقة للاتحاد الأوروبي في مواجهة نفوذ القوى الأخرى في هذه المنطقة من أوروبا.