الأمم المتحدة تنظم مؤتمرا دوليا لجمع 600 مليون دولار لـ أفغانستان

تنظم منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا للمساعدات في جنيف، ظهر اليوم، في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويحضر مؤتمر جنيف، مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وحتى قبل سيطرة حركة «طالبان» على العاصمة الأفغانية «كابول»، في أغسطس الشهر الماضي، كان نصف سكان البلاد أو 18 مليون فرد، يعتمدون على المساعدات، فيما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.

بدورها، ناشدت الخطوط الجوية الأفغانية، المجتمع الدولي مساعدتها على استئناف الرحلات الدولية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ويمثل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، أمام مجلس النواب، ليدلي بشهادته بشأن مسألة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كما سيمثل غدا الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ.

الجمهوريون سيطالبون بلينكن بكشف أعداد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من كابول

وسيقوم الجمهوريون باستجواب بلينكن حول الانسحاب من أفغانستان، وسيطالبونه بكشف أعداد الأمريكيين الذي تم إجلاؤهم من هناك، وفقا لما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

كما سيستجوب الجمهوريون، الوزير الأمريكي، حول خطط التعامل مع الأسلحة التي وقعت بيد «طالبان»، وحول تسلل إرهابيون بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان، وقال الموقع الإخباري، إن الجمهوريين سيطالبون بلينكن بمنع وصول الحركة إلى الأصول الأفغانية المجمدة، كما يسعون لمعرفة خطط التعامل مع طالبان وما إذا كانت واشنطن ستعترف بحكومتهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسيركز الديمقراطيون في استجواب بلينكن على اتفاق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مع حركة «طالبان» على الانسحاب الامريكي من البلاد.