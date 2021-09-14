اليابان تحث مواطنيها على الابتعاد عن المواقع في 6 دول آسيوية

أهابت اليابان بمواطنيها الابتعاد عن المواقع الدينية والتجمعات في 6 من دول جنوب شرق آسيا شملت إندونيسيا والفلبين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار، خشية وقوع هجمات، وفقا لما ذكرته قناة«السومرية» الإخبارية العراقية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إنها تلقت معلومات تفيد بوجود مخاطر مثل التفجيرات الانتحارية، ودعت السلطات اليابانية، مواطنيها إلى الانتباه للأخبار والمعلومات المحلية وتوخي الحذر في الوقت الراهن، دون إعطاء المزيد من التفاصيل أو تحديد إطار زمني للتحذيرات.

الوزارة اليابانية: التحذير أرسل إلى سفاراتنا في البلدان المعنية

ورفضت الخارجية اليابانية، الإفصاح عن مصدر المعلومات أو الكشف عما إذا كانت تشاركت تلك المعلومات مع غيرها من الدول، مشيرة إلى أن التحذير أرسل إلى سفاراتها في البلدان المعنية من أجل توزيعه على المواطنين اليابانيين هناك.

من جانبها، قالت الكثير من البلاد المشمولة في التحذير الياباني، إنها لا تعلم بوجود هذه التهديدات المزعومة إضافة إلى غياب أي تفاصيل من جانب اليابان حول مصدر تلك المعلومات

بدورها، أشارت وزارة الداخلية الأسترالية، إلى معلومات استخباراتية ذات صدقية عن مخططات إرهابية في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

السجن 20 عاما بحق أمريكي لمحاولته تقديم دعم لتنظيم «داعش» الإرهابي

من جانبها، أصدرت محكمة أمريكية، أمس الاثنين، حكما بالسجن 20 عاما على أمريكي يدعي «ديمون جوزيف» بتهمة محاولة تقديم الدعم المادي لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بدوافع الكراهية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن جوزيف«23 عاما»، وكان ينشر مواد مؤيدة للتنظيم الإرهابي على الإنترنت، خطط لشن هجوم على الكنيس اليهودي في مدينة توليدو بولاية أوهايو الواقعة في منطقة غرب الوسط ومنطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة، في عام 2018، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت العدل الأمريكية، إلى أن الكشف عن مخططاته تم من خلال اتصالاته بعملاء لمكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» متخفيين، وتم اعتقاله بعد أن اشترى أسلحة لتنفيذ الهجوم.