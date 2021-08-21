«داعش» يجبر واشنطن على تغيير خطة إجلاء رعاياها من أفغانستان

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، جنودا من الجيش الأمريكي، لتيسير نقل رعاياها من أفغانستان عبر مطار كابول، فور سيطرة طالبان على البلاد، وبعد نحو أسبوع من بدء عمليات الإجلاء واحتشاد المدنيين الأفغان فى مطار كابول للهروب من حركة طالبان، لجأت أمريكا لطرق بديلة لإجلاء رعاياها بسبب تهديدات محتملة من داعش، بحسب ما كشف مسؤول أمريكى اليوم.

وأوضح المسؤول الأمريكى، أنه سيتم إعطاء مجموعات صغيرة من الأمريكيين، وربما مدنيين آخرين، تعليمات محددة بشأن وصولهم لمطار كابول «بما يتضمن الانتقال إلى نقاط عبور، حيث يمكن أن يجمعهم الجيش» وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

بايدن يبحث مع أعضاء الأمن القومي تهديدات داعش

في ذات السياق، جرى إطلاع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تطورات الوضع في أفغانستان من جانب أعضاء فريقه للأمن القومي، وفقا لما أعلن البيت الأبيض مساء اليوم.

وفي التفاصيل، التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فريقه للأمن القومي اليوم السبت، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الوضع الأمني ​​وعمليات مكافحة الإرهاب، بما فيها العمليات ضد تنظيم داعش في أفغانستان.

وناقش بايدن إجلاء الرعايا الأمريكيين ومدنيين أفغان والاتفاقات الجارية مع دول ثالثة راغبة في العمل كمراكز عبور للأشخاص الجاري إجلاؤهم.

يشار إلى أن السفارة الأمريكية، حذرت رعاياها من التوجه إلى مطار كابول دون تعليمات فردية من ممثل الحكومة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت خطة لإجلاء جنودها من أفغانستان بدأت مايو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي نهاية أغسطس الجارِ، فيما لم تعلن واشنطن تمديد مهلة سحب جنودها من أفغانستان.

وينشط فرع داعش في أفغانستان منذ عدة سنوات، ونفذ هجمات مروعة معظمها استهدف الأقلية الشيعية، وأعلن منذ فترة طويلة رغبته في مهاجمة أمريكا.