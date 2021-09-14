بوتين: «الأسد» فعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية «موسكو» في زيارة غير معلنة.

وأكدت الرئاسة الروسية «الكرملين»، صباح اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي هنأ نظيره السوري بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج تؤكد أن السوريين يثقون بـ «الأسد»، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون على الرئيس السوري في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

موسكو ودمشق وجهتا ضربة قوية للإرهابيين

وأكد بوتين، أنه من خلال الجهود المشتركة بين البلدين، استطاعت موسكو ودمشق توجيه ضربة قوية للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد، رغم بقاء عدد من البؤر الإرهابية التي مازالت موجودة بالبلاد.

وقال الرئيس الروسي، أن «المشكلة الرئيسية، في رأيي، تكمن في أن القوات الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة ودون إذن منكم، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي ويمنعكم من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد ومن أجل المضي قدما في طريق إعادة إعمارها بوتيرة كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية».

ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول 2021

وأشار بوتين قائلا، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بمقدار 3.5 مرة في النصف الأول من العام الجاري، كما أنه تم تسليم أولى شحنات لقاحات «سبوتنيك 5» و«سبوتنيك لايت» المضادان لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لسوريا.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس السوري، أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب، واصفا العقوبات المفروضة على بلاده بأنها لا إنسانية ولا شرعية.