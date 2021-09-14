بوتين يستقبل الرئيس السوري في الكرملين

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في «الكرملين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين، قوله إن الحكومة السورية تسيطر على أكثر من 90% من مساحة سوريا.

وأوضح بوتين، أن مشكلة سوريا هي القوات الأجنبية غير الشرعية التي تمنع توحيد البلاد.