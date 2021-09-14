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بوتين يستقبل الرئيس السوري في الكرملين

الرئيس الروسي: الحكومة السورية تسيطر على أكثر من 90% من مساحة البلاد

كتب:

حسن رمضان
07:20 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في «الكرملين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين، قوله إن الحكومة السورية تسيطر على أكثر من 90% من مساحة سوريا.

وأوضح بوتين، أن مشكلة سوريا هي القوات الأجنبية غير الشرعية التي تمنع توحيد البلاد.

 

 

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